Connectez-vous S'inscrire

Maromme/Rouen : course-poursuite avec une voiture volée, le fuyard percute un véhicule de police


Un jeune homme de 19 ans, au volant d’une voiture volée, a été interpellé lundi soir à Rouen après avoir tenté d’échapper à une patrouille de police. La poursuite, entamée à Maromme, s’est terminée quai Gaston-Boulet par une collision avec un véhicule de police.



Mardi 28 Octobre 2025 - 11:29


Illustration DGPN
Illustration DGPN
23h50 hier lundi : un équipage de police repère une voiture signalée volée qui circule route de Dieppe, dans le sens Maromme–Rouen. À la vue des policiers, le conducteur refuse de s’arrêter et s'enfuit alors une fuite à vive allure, empruntant successivement les rues du 8-Mai et de la République, grillant plusieurs feux rouges.

Le fuyard poursuit sa route en direction du pont Flaubert, puis bifurque vers le terminus du TEOR en roulant sur la voie de bus, où des piétons attendent à un arrêt de bus. Il zigzague et empêche les policiers de le dépasser. Il prend ensuite la rue Pasteur et atteint le quai Gaston-Boulet, puis prend la direction de Mont-Saint-Aignan.

La voiture de police percutée

C’est là qu’un autre équipage tente de l’intercepter à l’aide d’un dispositif Stop-Stick (dispositif d'interception de véhicules). L’un des fonctionnaires sort du véhicule pour le déployer mais doit remonter précipitamment dans sa voiture, le fuyard refusant de ralentir. Malgré le dispositif, le suspect percute le véhicule de police à l’arrière droit.

Il abandonne aussitôt la voiture et prend la fuite à pied rue Louis-Ricard. Poursuivi, il est rattrapé et interpellé par les policiers. Le test d’alcoolémie s’est révélé négatif. L’homme a été placé en garde à vue. Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs des forces de l’ordre, mais les dégâts sur le véhicule de police sont avérés.




Mots clés : accident, enquête, faits divers, police, Rouen, Seine-Maritime



http://

Maromme/Rouen : course-poursuite avec une voiture volée, le fuyard percute un véhicule de police

28/10/2025

Yvelines. Il menace les policiers avec un couteau : un homme neutralisé et interpellé à Versailles

28/10/2025

La toiture de l’école primaire en feu à Saint-Aubin-Épinay, près de Rouen : cinq personnes évacuées, pas de blessé

27/10/2025

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025

Rouen : interpellé après avoir conduit sous protoxyde d’azote et alcool

27/10/2025

Vol de téléphone à Rouen : géolocalisé, le suspect est repéré devant la gare et interpellé

27/10/2025

Yvelines. Une perturbatrice interpellée après avoir giflé un agent de sécurité à l’hôpital de Mantes-la-Jolie

27/10/2025

Escale forcée à La Corogne pour les Class40 de la Transat Café L’Or

26/10/2025

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025

Transat Café l’Or. Deux chavirages de trimarans Ocean Fifty cette nuit

26/10/2025

Transat Café l’Or au Havre : départ avancé pour les Ocean Fifty, météo oblige

25/10/2025

Yvelines. Repéré par la vidéo-surveillance de sa victime, un jeune cambrioleur appréhendé à Aubergenville

25/10/2025

Catherine Chabaud attendue au Havre ce vendredi pour une séquence dédiée aux enjeux maritimes

24/10/2025

Yvelines. Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans surpris par la police à l'intérieur d'une maison, à Epône

24/10/2025

La conductrice alcoolisée termine sur le toit après une course-poursuite et un refus d'obtempérer près de Rouen

24/10/2025

Escroqueries à la fausse qualité à Rouen : une octogénaire détroussée par une fausse policière

24/10/2025

Calvados. Quatre marins secourus au large de Ouistreham après une nuit de tempête

23/10/2025

Incendie et explosion de bouteilles de gaz à Envermeu : un homme de 72 ans blessé légèrement

23/10/2025

Tempête Benjamin : trois blessés, dont un en urgence vitale, après une chute d'un toit au Havre

23/10/2025

Appel à témoins : disparition inquiétante de cet homme de 43 ans à Montesson (Yvelines)

23/10/2025
Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025 -

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025 -

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025 -

Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

22/10/2025 -

Incendie et explosion de bouteilles de gaz à Envermeu : un homme de 72 ans blessé légèrement

23/10/2025 -

Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

22/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen