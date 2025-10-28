Maromme/Rouen : course-poursuite avec une voiture volée, le fuyard percute un véhicule de police

23h50 hier lundi : un équipage de police repère une voiture signalée volée qui circule route de Dieppe, dans le sens Maromme–Rouen. À la vue des policiers, le conducteur refuse de s’arrêter et s'enfuit alors une fuite à vive allure, empruntant successivement les rues du 8-Mai et de la République, grillant plusieurs feux rouges.
Le fuyard poursuit sa route en direction du pont Flaubert, puis bifurque vers le terminus du TEOR en roulant sur la voie de bus, où des piétons attendent à un arrêt de bus. Il zigzague et empêche les policiers de le dépasser. Il prend ensuite la rue Pasteur et atteint le quai Gaston-Boulet, puis prend la direction de Mont-Saint-Aignan.
La voiture de police percutée
C’est là qu’un autre équipage tente de l’intercepter à l’aide d’un dispositif Stop-Stick (dispositif d'interception de véhicules). L’un des fonctionnaires sort du véhicule pour le déployer mais doit remonter précipitamment dans sa voiture, le fuyard refusant de ralentir. Malgré le dispositif, le suspect percute le véhicule de police à l’arrière droit.
Il abandonne aussitôt la voiture et prend la fuite à pied rue Louis-Ricard. Poursuivi, il est rattrapé et interpellé par les policiers. Le test d’alcoolémie s’est révélé négatif. L’homme a été placé en garde à vue. Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs des forces de l’ordre, mais les dégâts sur le véhicule de police sont avérés.
