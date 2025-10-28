Maromme/Rouen : course-poursuite avec une voiture volée, le fuyard percute un véhicule de police

Un jeune homme de 19 ans, au volant d’une voiture volée, a été interpellé lundi soir à Rouen après avoir tenté d’échapper à une patrouille de police. La poursuite, entamée à Maromme, s’est terminée quai Gaston-Boulet par une collision avec un véhicule de police.