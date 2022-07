Les voleurs de vélos électriques traqués par la police dans les rues de Rouen

Mardi donc, à 14h15, un équipage de la brigade anticriminalité en patrouille dans le centre-ville de Rouen remarque de passage rue de l’Écureuil un VTT posé contre un lampadaire.



Mais les policiers en civil remarquent aussi deux hommes qui semblent s’intéresser de près à la bicyclette. Ils se mettent alors en retrait et surveillent discrètement. Sans attendre, ils voient l’un des suspects enfourcher le deux-roues et s’enfuir vers la rue Jean-Lecanuet. Il est rapidement rattrapé et interpellé rue de la République.



Le voleur, mineur isolé, déclare être âgé de16 ans et sans domicile fixe. Il a été placé en garde à vue. Le VTT a été restitué à son légitime propriétaire.