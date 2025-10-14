Travaux de nuit : la RN27 fermée au niveau du viaduc de la Scie, près de Dieppe

Des itinéraires de substitution dans les deux sens



• Dans le sens Rouen → Dieppe, les véhicules devront emprunter : RD108 → RN2027 → RD54E → RD54.



• Dans le sens Dieppe → Rouen, la déviation passera par : RD915 → RD54 → RD54E → RN2027.



Ce chantier de nuit est mené pour des raisons d’entretien de la chaussée. La DIR Nord-Ouest appelle les conducteurs à la plus grande prudence, en particulier à l’approche des zones de balisage et d’intervention.