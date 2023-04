Les trains arrêtés entre Rouen et Serqueux après un dégagement de fumées

Un feu a été signalé ce dimanche après midi aux abords des voies ferrées dans le secteur de Montérolier et Buchy (Seine-Maritime). La SNCF indique avoir interrompu la circulation des trains entre Rouen et Serqueux dans les deux sens.



De leur côté, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) précise dépêché, vers 15h30, neuf sapeurs-pompiers avec trois engins « pour un dégagement de fumée sur une armoire électrique à proximité des voies ».



Après reconnaissance sur les lieux, il s’est avéré qu’il s'agissait d'un dégagement de fumée provenant d'une torche.



« La circulation des trains reprend progressivement à vitesse réduite » confirme peu après 16 heures la SNCF sur son compte Twitter.