Les cambrioleurs sont dérangés par le déclenchement de l'alarme à Sotteville-lès-Rouen

Lors de la reconnaissance des lieux, les gardiens de la paix ont constaté que la porte du garage du pavillon était fracturée. A l'intérieur, le système antivol du démarreur d'un des deux scooters était cassé.



Lors de leur audition, les cambrioleurs, âgés de 17 et 19 ans et originaires de Déville-lès-Rouen et Sotteville, ont reconnu être venu dans l'intention de dérober les deux scooters. Ils ont expliqué avoir été dérangés par le déclenchement de l'alarme intrusion.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour tentative de vol en réunion.