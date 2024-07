Le sous-sol d'un pavillon en feu à La Londe : l'alarme incendie réveille le fils des propriétaires

La Londe (Seine-Maritime) - Un incendie d'habitation a mobilisé les sapeurs-pompiers, cette nuit de jeudi à vendredi à La Londe, en Seine-Maritime. Vers minuit et demi, le centre de traitement de l'alerte (via le 18 et 112) du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76) a été contacté par un jeune homme signalant un départ de feu dans le sous-sol du pavillon familial, rue des Bruyères.