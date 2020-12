Le feu de voiture enflamme un coffret de gaz et menace une maison à Sotteville-lès-Rouen

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus vers 22h15, ce samedi 19 décembre, à Sotteville-lès-Rouen, pour un feu de voiture et une fuite de gaz enflammée, rue Tirard.



A l’arrivée des secours, le véhicule, stationné à proximité de maisons, était embrasé et commençait à s’attaquer à une fenêtre et au faitage d’une habitation occupée par une femme et sa fillette qui ont été évacués. Les autres riverains ont été invités à se confiner chez eux, le temps de l’intervention.