Le conducteur d'une Audi A4 intercepté à 123 km/h en agglomération de Montivilliers, près du Havre

Le conducteur de cette Audi A4, un jeune homme de 21 ans originaire de Montivilliers, a été soumis aux vérifications d'usage. Ses papiers étant en règle et les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants s'étant révélés négatifs, il s'est néanmoins vu notifier une rétention administrative immédiate de son permis de conduire pour « grand excès de vitesse » . Ce délit est passible, entre autres sanctions, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois en cas de récidive, d'une amende de 1 500 euros et d'un retrait de six points sur le permis.Par ailleurs, son véhicule a été placé en fourrière.