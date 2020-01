Le conducteur d'un camion a succombé à ses blessures dans l'accident sur l'A28 en Seine-Maritime

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie au conducteur d'un camion, un homme de 40 ans, ce lundi matin vers 10h30 sur l'autoroute A28 à hauteur de(Seine-Maritime).La victime, de nationalité espagnole, était au volent d'un fourgon tractant une remorque. Il circulait en direction d'Abbeville. Pour une cause qui reste à préciser, son véhicule a percuté très violemment l'arrière d'un ensemble routier immatriculé en Roumanie qui roulait sur la voie lente de l'autoroute.Le fourgon s'est littéralement encastré sous la remorque transportant un conteneur de denrées alimentaires pour animaux. Le choc a été extrêmement violent, selon la gendarmerie. Le conducteur s'est trouvé incarcéré dans l'habitacle. Grièvement blessé, les sapeurs-pompiers ont dû prendre beaucoup de précautions pour tenter de l'extraire de l'amas de ferraille. Malheureusement, il est décédé au cours de l'opération de désincarcération.