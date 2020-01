Collision entre deux camions à Neufchâtel-en-Bray : l'A28 coupée entre Rouen et Abbeville

Selon les premières constatations, le Trafic a percuté très violemment l’arrière du poids-lourd dans lequel il s’est encastré. Le conducteur du premier véhicule, dont on ignore le sexe et l’âge, était incarcéré à l’arrivée des secours.



« La désincarcération de la victime va être longue et compliquée », a indiqué, à 11h30, un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



L’hélicoptère Viking du SAMU76 s’est positionné sur le lieu de l’accident et se tient prêt à prendre en charge le blessé qui va être transporté, médicalisé, vers l’hôpital le plus proche.



Pour l’heure, l’A28 est coupée en amont de Neufchâtel-en-Bray vers Abbeville et une déviation est mise en place.



La gendarmerie est sur place.