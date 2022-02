Le conducteur contrôlé à Oissel ment sur son identité : il cachait des stupéfiants dans sa voiture

Invité à présenter son permis de conduire, l’automobiliste a expliqué après hésitation ne pas l’avoir sur lui. Soit.



Tout hésitante aussi sa réponse lorsque les policiers lui ont demandé de décliner son identité. Le jeune homme a donné le nom et la date de naissance d’un copain, avant de se raviser.



Du coup, les forces de l’ordre ont procéder à des vérifications supplémentaires. C’est ainsi qu’en inspectant de plus près la Mégane ils ont remarqué un petit paquet qui dépassait sous le siège conducteur. Paquet dans lequel était emballé 100 grammes de résine de cannabis.



La marchandise a été saisie, le véhicule (non assuré) a été conduit en fourrière et le conducteur, originaire de Oissel, placé en garde à vue pour détention de stupéfiants.