Le Havre : trois interpellations après l’agression d’un chauffeur de bus Lia dans la nuit

Trois hommes de 19, 20 et 26 ans sont actuellement en garde à vue au commissariat du Havre (Seine-Maritime). Ils ont été interpellés cette nuit de mercredi à jeudi, vers 23h30, après l’agression un peu plus tôt d’un chauffeur de bus de la société Lia.



Les faits se sont produits au niveau du quai Southampton. Trois individus circulant sur des trottinettes s’en sont pris, pour une raison ignorée à ce conducteur de bus de 61 ans qui a été frappé et blessé au visage.