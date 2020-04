Le Havre : les patients et le personnel confinés à la clinique Océane à cause d'un feu de détritus

Une lance à incendie a été déployée en protection. L'inspection de la gaine et du local technique n'a révélé aucun départ de feu. Les sapeurs-pompiers ont néanmoins procédé à d'autres vérifications afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune incidence sur la poursuite de l'activité de la clinique.



Une cigarette mal éteinte pourrait être la cause du départ du feu de détritus, selon un officier du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis).



L'intervention a nécessité la mobilisation de vingt-trois sapeurs pompiers et de sept engins.