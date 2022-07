Le Havre : l’agresseur au couteau d’un policier municipal activement recherché

La victime, présentant une plaie saignante, est alors prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite aux urgences du centrer hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers. Ses jours ne sont pas en danger.



L’auteur du coup de couteau et son complice sont remontés sur le deux-roues et ont pris la fuite.



Le policier municipal a-t-il été reconnu par son agresseur suite à un différend qu’il aurait eu avec lui dans le cadre de ses fonctions ? L’enquête a été confiée à la sûreté urbaine du Havre.