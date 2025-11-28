Le Havre : il emboutit une voiture arrêtée au feu rouge après avoir bu « quatre pintes de bière »

Le conducteur en cause a reconnu avoir consommé de l'alcool avant de prendre le volant - Illustration DGPN
Peu après minuit, les policiers sont intervenues rue Félix-Faure, à proximité de la rue du 329e Régiment d’Infanterie, au Havre, pour un accident de la circulation impliquant deux voitures.
Selon les premiers éléments, un véhicule circulant en direction de la rue du 39e RI en a percuté par l’arrière un autre, conduit par une jeune femme, arrêté à un feu rouge.
Selon les premiers éléments, un véhicule circulant en direction de la rue du 39e RI en a percuté par l’arrière un autre, conduit par une jeune femme, arrêté à un feu rouge.
« Quatre pintes de bière »
Le conducteur fautif, un homme âgé de 34 ans, a reconnu les faits. Il a indiqué aux policiers avoir consommé « quatre pintes de bière » avant de prendre le volant. Le dépistage d'alcoolémie s’est révélé positif, avec un taux mesuré de 0,93 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,86 g dans le sang. Son véhicule a été immobilisé et son permis de conduire fait l’objet d’une rétention administrative.
Dans le véhicule tamponné se trouvait une jeune conductrice de 22 ans. Cette dernière s’est plainte de douleurs au dos et à la nuque. Son dépistage d’alcoolémie s’est avéré négatif. Malgré ses douleurs, elle n’a pas été transportée à l’hôpital.
Les deux voitures, endommagées, ont été prises en charge par le garage de permanence. Une procédure judiciaire est en cours à l’encontre du conducteur en état d’ivresse.
Dans le véhicule tamponné se trouvait une jeune conductrice de 22 ans. Cette dernière s’est plainte de douleurs au dos et à la nuque. Son dépistage d’alcoolémie s’est avéré négatif. Malgré ses douleurs, elle n’a pas été transportée à l’hôpital.
Les deux voitures, endommagées, ont été prises en charge par le garage de permanence. Une procédure judiciaire est en cours à l’encontre du conducteur en état d’ivresse.
Les autres infos du jour
-
Incendie dans un pavillon à Saint-Vigor-d’Ymonville : un couple et son enfant de 3 ans sains et saufs
-
Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu en Seine-Maritime ce vendredi
-
Recrutement : forte affluence aux portes ouvertes de l’hôtel de police du Havre
-
Accident de personne à Bonnières (Yvelines) : trafic SNCF fortement perturbé sur la ligne Paris - Rouen