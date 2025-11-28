Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : il emboutit une voiture arrêtée au feu rouge après avoir bu « quatre pintes de bière »


Un accident corporel de la circulation s’est produit cette nuit de jeudi à vendredi, au croisement des rues Félix-Faure et du 329e RI, au Havre. Deux véhicules ont été impliqués. L’un des conducteurs présentait un taux d’alcoolémie proche de deux grammes par litre de sang.



Vendredi 28 Novembre 2025 - 11:43


Le conducteur en cause a reconnu avoir consommé de l'alcool avant de prendre le volant - Illustration DGPN
Peu après minuit, les policiers sont intervenues rue Félix-Faure, à proximité de la rue du 329e Régiment d’Infanterie, au Havre, pour un accident de la circulation impliquant deux voitures.
Selon les premiers éléments, un véhicule circulant en direction de la rue du 39e RI en a percuté par l’arrière un autre, conduit par une jeune femme, arrêté à un feu  rouge.

« Quatre pintes de bière »

Le conducteur fautif, un homme âgé de 34 ans, a reconnu les faits. Il a indiqué aux policiers avoir consommé « quatre pintes de bière » avant de prendre le volant. Le dépistage d'alcoolémie s’est révélé positif, avec un taux mesuré de 0,93 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 1,86 g dans le sang. Son véhicule a été immobilisé et son permis de conduire fait l’objet d’une rétention administrative.

Dans le véhicule tamponné se trouvait une jeune conductrice de 22 ans. Cette dernière s’est plainte de douleurs au dos et à la nuque. Son dépistage d’alcoolémie s’est avéré négatif. Malgré ses douleurs, elle n’a pas été transportée à l’hôpital.

Les deux voitures, endommagées, ont été prises en charge par le garage de permanence. Une procédure judiciaire est en cours à l’encontre du conducteur en état d’ivresse.





Mots clés : accident, enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime




