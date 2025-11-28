Le Havre : il emboutit une voiture arrêtée au feu rouge après avoir bu « quatre pintes de bière »

Un accident corporel de la circulation s’est produit cette nuit de jeudi à vendredi, au croisement des rues Félix-Faure et du 329e RI, au Havre. Deux véhicules ont été impliqués. L’un des conducteurs présentait un taux d’alcoolémie proche de deux grammes par litre de sang.