Le Havre : coincé dans son appartement en feu, un homme handicapé sauvé par les policiers

Les policiers arrivent en premier sur place : une épaisse fumée s’échappe de l’escalier de l’immeuble. Ils apprennent alors que le feu provient d’un appartement occupé par un homme à mobilité réduite.



Sans se poser de questions, les deux fonctionnaires de la BAC et un jeune gardien de la paix en stage au Havre (il est en formation à l’école de police de Nîmes) gravissent les escaliers quatre à quatre bien que gênés par les fumées. « La visibilité était quasi-nulle », confieront-ils plus tard.



Arrivés au cinquième étage, ils s’engouffrent dans l’appartement et évacuent le quinquagénaire, fortement intoxiqué par les fumées. « Compte tenu de son handicap, l’homme était dans l’incapacité de sortir seul de son appartement en feu », relate un officier de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP).