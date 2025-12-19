Orne. Des tracteurs sur l’A28 : circulation perturbée autour d’Alençon

Plusieurs tracteurs engagés dans une opération escargot circulent actuellement sur l’A28, depuis l’échangeur d’Alençon Sud en direction d’Alençon Nord. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une manifestation sociale menée par des agriculteurs.



La circulation est fortement ralentie dans le secteur, avec des perturbations possibles dans les deux sens de circulation, en particulier aux abords des échangeurs.



Le gestionnaire de l’autoroute, Cofiroute, est mobilisé pour sécuriser le dispositif et assurer la protection des usagers. Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence, à réduire leur vitesse et à anticiper leurs déplacements dans le secteur.