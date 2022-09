Le Havre. En excès de vitesse, le conducteur du petit bolide n'était pas titulaire du permis

Lors de cette « prise en charge dynamique », gyrophare et avertisseurs sonores en action, les policiers ont vite compris que l'automobiliste n'avait pas du tout envie de s'arrêter. De fait, ce dernier a accéléré et commis de nombreuses infractions au code de la route.



Rattrapé rue Franck Carco, le chauffard venait de stationner sa voiture devant un immeuble et de monter précipitamment dans les étages pour se réfugier dans un appartement où il sera interpellé en douceur.



Lors du contrôle, le jeune havrais avouera aux policiers qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire. Il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et défaut de permis.



La Mercedes-AMG a été enlevée et placée en fourrière.