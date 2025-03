La voiture fait des tonneaux sur la RN154 à Acquigny : deux jeunes grièvement blessés

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert une voiture ayant effectué plusieurs tonneaux. À bord, deux jeunes hommes, âgés de 19 et 20 ans, grièvement blessés. Après avoir reçu les premiers soins d’urgence, ils ont été médicalisés par une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), puis transportés en urgence absolue vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, en Seine-Maritime, sous escorte des motards de la gendarmerie. Leur pronostic vital était engagé, a indiqué le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



La bretelle a été temporairement fermée pour permettre les opérations de secours, qui ont mobilisé onze sapeurs-pompiers.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.