Une quarantaine de policiers de la brigade motocycliste et de sécurité routière, de la compagnie d’intervention et des groupes de sécurité de proximité (GSP) ont bouclé le secteur à partir de 21 heures et tous les véhicules facilement repérages ont été interceptés et soumis à des vérifications ainsi que leurs conducteurs.



L’opération de police a duré jusqu’à 1 heure du matin. Une centaine de voitures ont ainsi été contrôlée et quelques 150 personnes (conducteurs et passagers).