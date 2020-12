La collision entre deux voitures fait six blessés près de Pont-Audemer, dans l’Eure

Deux véhicules sont entrés en collision ce samedi, vers 11h30, sur la RD810 a hauteur de Le Perrey, une commune proche de Pont-Audemer dans l’Eure.



Dans le choc, six personnes ont été blessées plus ou moins grièvement. Une femme de 85 ans a été secourue par les sapeurs-pompiers et médicalisée par le SMUR de Pont-Audemer. Elle a été transportée, en urgence absolue, à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers.



Cinq autres victimes ont été dénombrées dans l’accident : deux femmes de 18 et 19 ans et deux hommes de 16 et 18 ans. Tous ont été conduits, en urgence relative, au centre hospitalier de Pont-Audemer. La cinquième, blessée légèrement, une femme de 59 ans a été évacuée vers l’hôpital jacques-Monod, près du Havre.



La circulation a été réduite sur une voie le temps de l’intervention qui a mobilisé 16 sapeurs-pompiers de Pont-Audemer, Beuzeville, Quillebeuf et Routot.



Les constatations ont été confiées à la gendarmerie.