La barrière de péage démontée : l’A13 fermée de nuit entre Gaillon et Heudebouville du 22 au 24 avril

Durant cette période, l’A13 sera fermée dans les deux sens entre les diffuseurs n°17 (Gaillon) et n°18 (Heudebouville). Des itinéraires de déviation seront mis en place pour limiter l’impact sur le trafic, principalement via les routes départementales RD6015 et RD316.



Cette opération marque un tournant symbolique dans le passage au péage en flux libre, qui permet aux usagers de circuler sans s’arrêter, grâce à un système de détection automatisée. La disparition des auvents est l’un des éléments les plus visibles de cette transformation.

⸻