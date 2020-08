Quinze départements sont désormais placés en vigilance rouge canicule ce samedi après-midi. Parmi eux, l’Eure et la Seine-Maritime, ainsi que les cinq départements d’Île- de- France. Quarante-neuf autres sont en vigilance orange, dont le Calvados et l’Orne, et vingt-deux en jaune.



L'épisode caniculaire devrait perdurer jusqu'à mardi prochain, selon Météo France.