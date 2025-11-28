L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz

Une fuite de gaz a entraîné l’évacuation et la fermeture ce vendredi de l’école primaire Les Charmilles à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure. L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de sécuriser les lieux dès le début de matinée.