L'école d'Aigleville, près de Pacy-sur-Eure, fermée pour la journée suite à une fuite de gaz


Une fuite de gaz a entraîné l’évacuation et la fermeture ce vendredi de l’école primaire Les Charmilles à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure. L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de sécuriser les lieux dès le début de matinée.



Vendredi 28 Novembre 2025 - 17:08


L'école a été fermée pour la journée de ce vendredi - Illustration
Les secours ont été alertés ce vendredi matin vers 7h50. Une fuite de gaz a été détectée dans les installations de l'école primaire Les Charmilles, impactant le système de chauffage et la cuisine de l’établissement scolaire, située rue Jean Quelvee. Par mesure de sécurité, l’école a immédiatement été évacuée et fermée pour la journée.

La centaine d’élèves présents a été soit récupérée par les parents, soit prise en charge temporairement par le personnel communal. Des mesures ont été engagées sans délai afin de garantir la remise en état complète des équipements avant toute reprise de l’accueil des enfants.

11 personnes au chômage technique

Cinq membres du personnel de l’école ainsi que six agents communaux ont été placés en chômage technique au moins pour la journée, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). L’intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers issus des centres de secours de Pacy-sur-Eure et de Vernon. Aucun blessé n’est à déplorer.





