L'auteur d'une tentative de vol et d'une agression sexuelle neutralisé par le fils de la victime

Le mis en cause, âgé de 35 ans et domicilié à Grand-Quevilly, a été interpellé pour tentative de vol et agression sexuelle. Alcoolisé, il a été placé en dégrisement puis en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen.



La victime, en état de choc, a été entendue un peu plus tard par les enquêteurs sur le déroulement des faits.