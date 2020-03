Inondations en Seine-Maritime : routes fermées à Bardouville et Cléon

La Seine-Maritime est maintenue ce mercredi 11 mars en vigilance Orange Inondations pour le tronçon Seine Aval, et en Jaune Inondations pour le tronçon de l'Epte.



Le département est également en vigilance jaune pour un risque de vagues-submersion et de vent violent.



Les forts coefficients de marées et les conditions météorologiques défavorables ont provoqué des débordements de la Seine principalement depuis les boucles d’Elbeuf à celles de Jumièges, indique la préfecture.