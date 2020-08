Incendie mortel au Havre : une locataire reconnaît avoir allumé le feu, elle est en détention provisoire

Vendredi 28 août vers 20 heures, les sapeurs-pompiers interviennent pour un feu d'appartement au 176, rue du Maréchal Joffre, au Havre. Le troisième étage de l'immeuble et les combles à colombage est entièrement embrasé.Des policiers de passage dans le secteur se précipitent et sans attendre l'arrivée des secours tentent d'intervenir pour porter aux secours à une femme bloquée au dernier étage. Mais les flammes les en empêchent.Quelques minutes plus tard, les sapeurs-pompiers déploient une grande échelle et découvriront dans le brasier deux corps inconscients, ceux d'une femme et d'un homme . Tous deux sont en arrêt cardio-respiratoire. Les secours tenteront de les réanimer. En vain. La jeune femme était enceinte de quelques mois, selon nos informations.Des moyens importants de lutte contre l'incendie sont déployés : une cinquantaine de sapeurs-pompiers et vingt-six engins, dont une grande échelle.