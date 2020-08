Seine-Maritime : deux morts dans les combles embrasées d'un immeuble au Havre

La ville du Havre a été le théâtre d'un drame hier soir : deux personnes, un homme et une femme, sont mortes dans un incendie.



Le feu s'est déclaré ce vendredi vers 20 heures, dans les combles aménagées au troisième étage d'un immeuble, rue Aristide-Briand. La toiture du bâtiment s'est rapidement embrasée. Dès leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont fait une première reconnaissance des lieux et ont découvert les corps sans vie d'une femme et d'un homme dans l'appartement en feu.



Des moyens importants ont été mobilisés afin d'empêcher toute extension du sinistre, tandis que l'immeuble a été évacué et un périmètre de sécurité mis en place. Quelque cinquante soldats du feu équipés de vingt-six engins, dont deux lances et une autre sur un bras articulé, ont été engagés une partie de la nuit.