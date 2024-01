Incendie mortel à Sotteville-lès-Rouen : la victime est une femme de 70 ans

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux d’un incendie ce mercredi 3 janvier aux alentours de 22h30 à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Il s’agissait d’un feu de matelas dans un appartement situé au premier étage de l’immeuble Bouches du Rhône qui compte neuf niveaux, rue Gabriel Péri.





Le feu a été éteint au moyen d’une lance à incendie. Une femme a été sortie de l’immeuble : en arrêt cardio-respiratoire, elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR qui ont tenté de la réanimer. En vain. La victime âgée de 70 ans a été déclarée décédée, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Plus d’infos à venir sur infonormandie