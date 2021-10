Incendie et explosion à Bernay : l'homme de 61 ans, gravement brûlé, est décédé à l'hôpital Percy

La partie arrière de l'immeuble fragilisée par les explosions s'est effondrée ce samedi matin. Le mur d'une entreprise voisine a été impactée et des travaux sont actuellement réalisés pour le consolider, indique la gendarmerie.Les sapeurs-pompiers sont toujours sur place pour évacuer les gravats et circonscrire les éventuels points chauds qui subsistent.Le périmètre de sécurité mis en place par la préfecture de l'Eure est maintenu. Il concerne les rues et places suivantes : la ruelle Cagnard, les rues Delamotte, Guillaume le Conquérant, les places de l'ancien Hôtel-Dieu, Haslemere, Sainte-Croix, et enfin les rues Thomas Lindet et des Sources.