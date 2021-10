Eure : incendie et explosion à Bernay, un blessé grave et une école confinée

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS 27) a engagé des moyens importants pour maîtriser l’incendie, soit 47 hommes et de nombreux engins. De son côté, la compagnie de gendarmerie de Bernay, sous les ordres du chef d'escadron Laurent Hamon, a engagé une quinzaine de militaires.



Un périmètre de sécurité a été défini et la circulation y est interdite. Les rues concernées par ce bouclage sont les suivantes : ruelle Cagnard, rue Delamotte, rue Guillaume le Conquérant, place de l'ancien Hôtel-Dieu, place Haslemere, place Sainte-Croix, rue Thomas Lindet et rue des Sources.



Plus d'infos à venir