Incendie de pavillon au Havre : 52 pompiers mobilisés, 240 abonnés privés d’électricité

Les agents d’Enedis ont procédé à une coupure d’électricité, impactant « 240 abonnés non vulnérables dans le secteur », précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Par ailleurs, une déviation du réseau de transport en commun a été mise en place par l’astreinte de la ville du Havre et la rue Roger Salengro a été fermée à la circulation.



Aux alentours de 7 heures, l’intervention était toujours en cours. Le bilan provisoire faisait état d’aucune victime à déplorer, la maison étant vide de ses occupants au moment du départ de feu. En milieu de matinée, des renforts ont été mobilisés sur les lieux du sinistre passant de 34 sapeurs-pompiers à 52, dont une équipe de sauvetage- déblaiement et un drone. .



Les causes de l’incendie sont pour l’instant inconnues. Selon une source policière, le feu serait parti au niveau d'un garage avant de se propager au pavillon.