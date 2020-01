Incendie de maison à Croth (Eure) : un homme de 62 ans conduit à l’hôpital de Dreux

Un pavillon a été endommagé dans un incendie qui s’est déclaré hier soir (samedi) vers 21 heures, route d’Ézy a Croth, près de Saint-André de l’Eure (Eure). Dix-huit sapeurs-pompiers venus des centres de secours d’Ézy, Évreux et Anet, ont éteint le feu, dont l’origine est ignorée, au moyen de deux lances.



L’occupant du pavillon, un homme de 62 ans, a été pris en charge par les secours et transporté, en urgence relative, au centre hospitalier de Dreux (Eure-et-Loir). Sa demeure étant inhabitable, il sera relogé par sa famille, indique-ton au centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



La gendarmerie, en compagnie du maire de la commune, est venu sur les lieux faire les constatations d’usage.