Incendie dans un pavillon à Saint-Vigor-d’Ymonville : un couple et son enfant de 3 ans sains et saufs

Le sinistre a pris naissance dans un garage accolé à un pavillon, avant de se propager par les combles vers l’habitation située chemin des Hêtres L’intervention a mobilisé des moyens importants de SDIS 76 pour contenir la progression des flammes et sécuriser la zone.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, vers 19h30, le feu était actif dans la toiture. Une reconnaissance a été engagée, suivie de la mise en œuvre rapide d’une lance à incendie. Trois occupants, sortis d’eux-mêmes avant l’arrivée des secours, ont été pris en charge par les équipes de secours.
À l’arrivée des sapeurs-pompiers, vers 19h30, le feu était actif dans la toiture. Une reconnaissance a été engagée, suivie de la mise en œuvre rapide d’une lance à incendie. Trois occupants, sortis d’eux-mêmes avant l’arrivée des secours, ont été pris en charge par les équipes de secours.
Le feu est désormais totalement éteint, après l’engagement d’une lance à incendie par les sapeurs-pompiers. Le sinistre rend toutefois le logement inhabitable. La mairie a pris en charge le relogement de la famille touchée.
Le bilan définitif fait état de trois personnes indemnes : un homme de 30 ans, sa compagne de 25 ans et leur enfant âgé de 3 ans. Aucun blessé n’est à déplorer.
Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie et des représentants de la municipalité.
L’intervention est désormais terminée.
Le bilan définitif fait état de trois personnes indemnes : un homme de 30 ans, sa compagne de 25 ans et leur enfant âgé de 3 ans. Aucun blessé n’est à déplorer.
Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie et des représentants de la municipalité.
L’intervention est désormais terminée.
Les autres infos du jour
-
Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu en Seine-Maritime ce vendredi
-
Recrutement : forte affluence aux portes ouvertes de l’hôtel de police du Havre
-
Accident de personne à Bonnières (Yvelines) : trafic SNCF fortement perturbé sur la ligne Paris - Rouen
-
Rupture de canalisation à l’EHPAD Saint-Just au Havre : 85 résidents évacués par précaution