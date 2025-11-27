Connectez-vous S'inscrire

Incendie dans un pavillon à Saint-Vigor-d’Ymonville : un couple et son enfant de 3 ans sains et saufs


Un feu s’est déclaré ce jeudi en fin d’après-midi dans le garage attenant à une maison, à Saint‑Vigor‑d’Ymonville (Seine-Maritime). Un couple et son enfant de trois ans ont pu évacuer avant l’arrivée des secours.



Jeudi 27 Novembre 2025 - 20:02


Le feu est parti du garage et s'est propagé aux caombles de la maison - Illustration
Le feu est parti du garage et s'est propagé aux caombles de la maison - Illustration
Le sinistre a pris naissance dans un garage accolé à un pavillon, avant de se propager par les combles vers l’habitation située chemin des Hêtres L’intervention a mobilisé des moyens importants de SDIS 76 pour contenir la progression des flammes et sécuriser la zone.

À l’arrivée des sapeurs-pompiers, vers 19h30, le feu était actif dans la toiture. Une reconnaissance a été engagée, suivie de la mise en œuvre rapide d’une lance à incendie. Trois occupants, sortis d’eux-mêmes avant l’arrivée des secours, ont été pris en charge par les équipes de secours.

Le feu est désormais totalement éteint, après l’engagement d’une lance à incendie par les sapeurs-pompiers. Le sinistre rend toutefois le logement inhabitable. La mairie a pris en charge le relogement de la famille touchée.

Le bilan définitif fait état de trois personnes indemnes : un homme de 30 ans, sa compagne de 25 ans et leur enfant âgé de 3 ans. Aucun blessé n’est à déplorer. 

Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur cette intervention, aux côtés de la gendarmerie et des représentants de la municipalité. 

L’intervention est désormais terminée.





Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, pompiers, Seine-Maritime




Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Incendie dans un pavillon à Saint-Vigor-d’Ymonville : un couple et son enfant de 3 ans sains et saufs

27/11/2025

Transition écologique : le ministre Mathieu Lefèvre attendu en Seine-Maritime ce vendredi

27/11/2025

Recrutement : forte affluence aux portes ouvertes de l’hôtel de police du Havre

27/11/2025

Rupture de canalisation à l’EHPAD Saint-Just au Havre : 85 résidents évacués par précaution

27/11/2025

Accident de personne à Bonnières (Yvelines) : trafic SNCF fortement perturbé sur la ligne Paris - Rouen

27/11/2025

La voiture percute une maison à Fécamp : une octogénaire grièvement blessée

27/11/2025

Grand-Quevilly : une soirée festive pour faire danser les droits des enfants

27/11/2025

Disparition inquiétante à Canteleu, en Seine-Maritime : appel à témoins pour retrouver Louanne, 14 ans

27/11/2025

À Rouen, les éditions Petit à petit ouvrent une librairie éphémère pour les fêtes

27/11/2025

À Écrainville, en Seine-Maritime, un sexagénaire décède dans sa maison embrasée par les flammes

27/11/2025

Violences conjugales : la Seine-Maritime lance le “pack nouveau départ” pour renforcer la protection des victimes

26/11/2025

Grand-Quevilly : un job dating pour booster l’insertion professionnelle

26/11/2025

Evreux : un résident du foyer Adoma démasqué par le chien anti-drogue de la police

26/11/2025

Covoiturage : l'aire de Criquebeuf-sur-Seine (Eure) s'enrichit de 49 places supplémentaires

26/11/2025

Yvelines : deux hommes condamnés pour avoir foncé sur un véhicule de police à Mantes-la-Jolie

25/11/2025

Yvelines : condamné pour violences, vols et détournement d’argent au détriment de sa compagne à Conflans-Sainte-Honorine

25/11/2025

Appel à témoins : une adolescente de 15 ans portée disparue à Andrésy (Yvelines)

25/11/2025

Violences faites aux femmes : avec plus de 3 000 victimes en 2024, l’Eure renforce ses actions

25/11/2025

Caténaire endommagée par un arbre entre Val-de-Reuil et Vernon : le trafic Rouen–Paris paralysé plusieurs heures

25/11/2025

Rouen : un trafiquant interpellé à l’issue d’une surveillance, 40 g de cocaïne saisis

25/11/2025
Afficher plus d'articles

InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Agenda
Les infos les + lues

Accident à Saint-Aubin-sur-Scie : trois blessés légers transportés à l’hôpital de Dieppe

22/11/2025 -

Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville

23/11/2025 -

En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915

24/11/2025 -

Circulation perturbée sur la ligne Paris–Granville après un incident à un passage à niveau dans l'Orne

24/11/2025 -

Eure : un "patrouilleur" percute l'arrière d'un poids-lourd sur l'A13, le conducteur est choqué

24/11/2025 -

Rouen : le CHU regroupe ses soins critiques pour renforcer capacités et qualité des prises en charge

24/11/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen