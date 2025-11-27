Incendie dans un pavillon à Saint-Vigor-d’Ymonville : un couple et son enfant de 3 ans sains et saufs

Un feu s’est déclaré ce jeudi en fin d’après-midi dans le garage attenant à une maison, à Saint‑Vigor‑d’Ymonville (Seine-Maritime). Un couple et son enfant de trois ans ont pu évacuer avant l’arrivée des secours.