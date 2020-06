Ils découpaient à la disqueuse le mât d'une caméra de vidéo-surveillance : quatre interpellations à Rouen

Les policiers ont dû attendre l’heure légale, c’est-à-dire 6 heures, pour intervenir dans le logement qui a alors été placé sous surveillance.



A l’heure H, alors que les hommes de la brigade anticriminalité (BAC), s'apprêtaient à défoncer la porte à l'aide d'un bélier, les suspects ont tenté de filer discrètement par une fenêtre. En vain. Dès que le volet s'est entrouvert, les policiers ont bondi et interpellé les quatre individus qui ont été placés en garde à vue.



La disqueuse a été retrouvée dans l'appartement occupé par trois des mis en cause, des frères âgés de 17 et 19 ans. Le quatrième, âgé de 19 ans, a déclaré être sans domicile fixe sur Rouen.