Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU


Un utilitaire a percuté l’arrière d’un poids lourd, vendredi, sur l’A28 à hauteur d’Esclavelles, dans le sens Rouen–Abbeville. Le conducteur, grièvement blessé, a dû être désincarcéré avant d’être pris en charge par le SMUR.



Vendredi 28 Novembre 2025 - 15:33


La victime a été désincarcérée par les sapeurs-pompiers puis prise en charge par une équipe du SMUR - Illustration Adobe Stock
L’accident s’est produit ce vendredi peu après midi, à 12h18, sur l’autoroute A28, à hauteur de la commune d’Esclavelles (Seine-Maritime). Un véhicule utilitaire est venu percuter l’arrière d’un poids lourd circulant dans le même sens. Le choc n’a occasionné aucun dégât sur le camion, mais le conducteur de l’utilitaire est resté coincé dans son véhicule.

Quatre engins et onze sapeurs-pompiers ont été rapidement dépêchés sur les lieux. Les secours ont mis en place un dispositif de balisage afin de sécuriser la zone et procéder à la césarisation — la découpe du véhicule — pour dégager la victime, dans un état jugé grave par les secours.

Le blessé médicalisé sur place

Après désincarcération, le conducteur a été pris en charge par une équipe du SMUR. Il a ensuite été transporté médicalisé vers le centre hospitalier universitaire de Rouen. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer. La gendarmerie est chargée des constatations et de l'enquête. 
 





Mots clés : accident, enquête, Esclavelles, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime





