Il percute un camion sur l’A28 en Seine-Maritime : le conducteur de l'utilitaire désincarcéré et évacué vers le CHU

Un utilitaire a percuté l’arrière d’un poids lourd, vendredi, sur l’A28 à hauteur d’Esclavelles, dans le sens Rouen–Abbeville. Le conducteur, grièvement blessé, a dû être désincarcéré avant d’être pris en charge par le SMUR.