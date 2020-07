Il cultivait de l'herbe de cannabis : la Police débarque chez lui, à Rouen

Deux hommes de 34 ans ont été interpellés le mardi 7 juillet par les enquêteurs de la Sûreté départementale de Seine-Maritime. L'un des suspects est soupçonné de se livrer au trafic de stupéfiants. Il a été appréhendé à son domicile où les policiers rouennais ont découvert une chambre de culture parfaitement équipée avec lampes halogènes et conduite d'évacuation.



Lors de la perquisition, en présence d'un officier de police judiciaire, plus de 3 kg d'herbe de cannabis (en plants et en cours de séchage) ainsi que du matériel de pesage (balance électronique) et de conditionnement ont été saisis.



Présent dans l'habitation, un homme du même âge, a été également interpellé. Ce consommateur était en possession d'environ 50 grammes de résine de cannabis.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue.