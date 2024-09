Grandes marées du 18 au 22 septembre : la préfecture maritime appelle à la prudence sur le littoral

Ces forts coefficients de marée provoquent un marnage important (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer), avec un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide.



Ces conditions rendent les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse. Le risque d'isolement par la marée montante est accru, car quelques minutes suffisent pour se retrouver piégé.