Grand-Quevilly : une exposition pour redécouvrir le bourg d’autrefois

Photographies et représentations anciennes permettent de découvrir les lieux emblématiques et les transformations de la ville. Une trentaine d’images composent ce parcours historique, offrant une immersion dans le Quevilly d’autrefois.

Visite commentée le 23 septembre

L’exposition est ouverte à tous, en accès libre, jusqu’au 30 septembre. Pour aller plus loin, Anne Moyon animera une visite commentée le mardi 23 septembre à 17h, permettant aux visiteurs de mieux comprendre l’évolution de la commune et ses traces encore visibles aujourd’hui.

👉 Infos pratiques :

• Exposition « Le bourg, genèse de Grand Quevilly »

• Médiathèque François-Mitterrand, Grand-Quevilly

• Du 10 au 30 septembre 2025

• Entrée libre, tout public.