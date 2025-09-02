Connectez-vous S'inscrire




Grand-Quevilly : une exposition pour redécouvrir le bourg d’autrefois


Du 10 au 30 septembre 2025, la médiathèque François-Mitterrand de Grand-Quevilly propose l’exposition « Le bourg, genèse de Grand Quevilly ». Une trentaine de vues anciennes retracent l’histoire et l’évolution de la commune.



Mardi 2 Septembre 2025 - 16:58



À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Grand-Quevilly invite le public à plonger dans son passé. Grâce à une sélection d’images et de documents, l’exposition revient sur les origines du bourg et l’évolution de son territoire au fil du temps.

Cette initiative est portée par Anne Moyon, responsable du Groupe d’Étude d’Histoire Locale (GEHL) de l’ALBCS, qui a coordonné la recherche et la présentation des pièces exposées.
 

Une trentaine d’images inédites

Photographies et représentations anciennes permettent de découvrir les lieux emblématiques et les transformations de la ville. Une trentaine d’images composent ce parcours historique, offrant une immersion dans le Quevilly d’autrefois.

Visite commentée le 23 septembre

L’exposition est ouverte à tous, en accès libre, jusqu’au 30 septembre. Pour aller plus loin, Anne Moyon animera une visite commentée le mardi 23 septembre à 17h, permettant aux visiteurs de mieux comprendre l’évolution de la commune et ses traces encore visibles aujourd’hui.

👉 Infos pratiques :
    •    Exposition « Le bourg, genèse de Grand Quevilly »
    •    Médiathèque François-Mitterrand, Grand-Quevilly
    •    Du 10 au 30 septembre 2025
    •    Entrée libre, tout public.
 




