Grand-Quevilly (Seine-Maritime) : les métiers du BTP en vedette au prochain forum de l’emploi, le 2 avril 2025

Cette année, une attention particulière sera portée aux métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP), soulignent les organisateurs. La Fédération française du bâtiment, la Fédération régionale des travaux publics ainsi que plusieurs centres de formation seront présents pour informer les visiteurs sur les différentes formations et débouchés dans ce domaine.



Pour rendre l’expérience encore plus immersive, des animations et ateliers seront organisés, notamment un simulateur de conduite d’engin, un casque de réalité virtuelle et un atelier de taille d’ardoise.