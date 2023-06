Grand-Quevilly. « Chantiers de Normandie, un siècle d’histoire » : une expo photos à partir du 3 juin

L'exposition "Chantiers de Normandie, un siècle d'histoire" se tiendra à Grand-Quevilly à partir du 3 juin. Elle mettra en lumière un siècle d'histoire industrielle et maritime des Chantiers de Normandie, qui étaient installés à Grand-Quevilly, dans la banlieue de Rouen (Seine-Maritime) de 1894 à 1986. Cette exposition, qui se déroulera jusqu'au 3 septembre dans la Roseraie, présentera 30 photographies retraçant l'histoire de ces chantiers.



La Société des Ateliers et Chantiers de Normandie a été créée à Grand-Quevilly en 1893 par l'ingénieur Jean Laporte. Pendant près d'un siècle, plus de 450 navires ont été construits et lancés par les Chantiers de Normandie. Le choix de Grand Quevilly n'était pas le fruit du hasard. En s'éloignant suffisamment des structures havraises, les chantiers évitaient la concurrence, et leur implantation dans les méandres de la Seine les mettait à l'abri d'un éventuel conflit maritime. De plus, leur proximité avec Rouen leur permettait de bénéficier des infrastructures fluviales et ferroviaires pour acheminer les matières premières.