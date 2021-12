Fuite de gaz accidentelle : le collège Hector-Malot évacué à Mesnil-Esnard

Un collège de Seine-Maritime a été évacué ce jeudi à la mi-journée. Les sapeurs-pompiers sont intervenus au collège Hector-Malot à Mesnil-Esnard où une fuite de gaz s’est produite suite l’arrachement d’une conduite lors de travaux de terrassement.



La fuite a été stoppée par les services de GrDF. Par mesure de sécurité, l’établissement scolaire a été évacué, soit 680 élèves et 40 enseignants, le temps des opérations de secours qui ont duré jusqu’à 13h30, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L'ensemble des élèves et des enseignants a pu regagner les salles de classe après la mise en sécurité de l’installation et la levée du périmètre de sécurité. L’intervention a mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers et quatre engins.