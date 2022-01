Feu de caves ce matin à Évreux : sept personnes conduites à l’hôpital légèrement intoxiquées

Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 5h30. Un incendie venait de se déclarer dans le sous-sol d’un immeuble de 8 étages, au 24-26 rue Émile-Zola, dans le quartier de La Madeleine.



A leur arrivée, les secours ont d’abord procédé à une reconnaissance des lieux et se sont attaqués au feu a l’aide d’une lance.



Dans le même temps, sept personnes, une femme et six hommes, ont été prises en charge : après un premier bilan sur place elles ont été transportées a l’hôpital d’Évreux, pour examen.