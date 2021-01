Faux électriciens et faux policiers dans l’agglomération de Rouen : les victimes ont 90 et 84 ans

La seconde affaire s’est déroulée ce dimanche 24 janvier, vers 8h30. Deux hommes laissant entendre qu’ils sont policiers sonnent à la porte d’un habitant de Déville-lès-Rouen. Ils déclarent au propriétaire, un homme de 84 ans, que son fils ayant été victime d’un vol, ils doivent vérifier si son argent est toujours au même endroit dans sa chambre.



L’octogénaire ne comprend pas : son fils n’habite plus chez lui depuis longtemps. Il le fait remarquer au deux visiteurs qui insistent néanmoins pour entrer. L’un des individus parvient à s’introduire dans la maison pour fouiller les pièces. La victime se fâche et prévient qu’elle va appeler Police secours. L’un des intrus lui arrache alors son téléphone des mains et prend la fuite avec son complice.