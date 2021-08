Fausse alerte au Havre : 1 200 personnes évacuées aux Dock Vauban pour une valise suspecte

Plus d'un millier de personnes ont été évacuées au Havre, vendredi 6 août, dès le début de l'après-midi. A l'origine de cette mesure de sécurité, la découverte d'un colis suspecte (une valise) près de l'entrée n°8 des Docks Vauban, quai Frissard à proximité de compteurs électriques.



Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police nationale et la police municipale, et plusieurs magasins et galeries marchandes du centre commercial, dont le magasin Primark ont été évacués vers 14h30, soit environ 1 200 clients et employés, selon le chiffre communiqué par les services de police.



Par précaution, la ligne 8 des transports urbains Lia a été déviée et l'intervention du service de déminage de la sécurité civile basé à Caen (Calvados) a été sollicité.