 >
FLASH INFO - La voiture percute un arbre à Mont-Saint-Aignan : une jeune femme décède, une autre blessée


Le choc a été d’une violence extrême tôt ce samedi matin près de Rouen (Seine-Maritime). Il a coûté la vie à une femme de 25 ans.



Samedi 17 Janvier 2026 - 08:28


La jeune femme a été déclarée décédée par le médecin du SMUR - illustration infonormandie
Un véhicule de tourisme s’est retrouvé sur le toit après avoir percuté un arbre, allée du Fond-du-Val (D86A) à Mont-Saint-Aignan. À l’intérieur, deux femmes de 25 ans. L’une était en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des premiers secours.

Déclarée décédée

Les sapeurs-pompiers ont procédé à la césarisation du véhicule afin d’accéder aux victimes incarcérées dans l’habitacle. Malgré leurs efforts et l’intervention d’une équipe du SMUR, l’une des jeunes femmes a été déclarée décédée sur place par le médecin urgentiste.

La seconde victime, blessée, a été médicalisée puis transportée en urgence relative vers le CHU de Rouen.

La police chargée de l’enquête

L’intervention a mobilisé 16 sapeurs-pompiers et 5 véhicules de secours routier, ainsi que le SMUR, les services de voirie et le réseau Astuce. Les services de police, chargés des constatations, ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame.




Mots clés : enquête, faits divers, Police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime




17/01/2026

