Opération « Escargot » des agriculteurs : les tracteurs attendus sur l’A28 et à Rouen ce jeudi après-midi

La mobilisation est portée par la Coordination Rurale 76, plus remontée que jamais contre l'accord du Mercosur. Le départ du convoi - le rassemblement est programmé pour 13 heures - est prévu au Moulin d’Écalles. Les tracteurs circuleront à vitesse réduite sur l'autoroute, selon le principe d’une opération dite « escargot ».
#CirculationPerturbée | Infos circulation pour le 15/01/26.
Mobilisation des agriculteurs prévue demain à partir de 13h30.
➡️ Départ en convoi sur l’A28 en direction de #SottevilleLèsRouen.
➡️ Arrivée prévue au rond-point des vaches entre 16h30 et 17h.
⚠️Évitez le secteur. pic.twitter.com/jVOgqEKzJs
— Police nationale 76 (@PoliceNat76) January 14, 2026
L’objectif est de rejoindre Sotteville-lès-Rouen, avec une arrivée attendue en fin d’après-midi au rond-point des Vaches, entre 16h30 et 17h.
Fortes perturbations attendues
Cette action devrait entraîner de sérieux ralentissements dès le début d’après-midi, en particulier sur l’A28 puis sur les principaux axes d’accès à Rouen. Le secteur du rond-point des Vaches, déjà très fréquenté aux heures de pointe, est à éviter autant que possible.
Les automobilistes sont invités à anticiper leurs déplacements, à privilégier des itinéraires de contournement et à se tenir informés de l’évolution de la situation dans les prochaines heures.