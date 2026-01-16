 >
Sécurité renforcée dans l'Eure en marge de la coupe d'Afrique des nations de football


Les célébrations qui ont suivi les matchs de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) ont donné lieu à plusieurs débordements mercredi soir dans l’Eure. Trente-deux infractions ont été constatées. La finale a lieu dimanche.



Vendredi 16 Janvier 2026 - 17:46


La finale de la CAN aura lieu dimanche et opposera le Sénégal et le Maroc : un match à haut risque où des débordements sont à craindre - Illustration jarmoluk/Pixabay
Les festivités ont largement animé les rues après les rencontres de la CAN, coupe  d'Afrique des nations de football, du 14 janvier. Mais cette effervescence a aussi entraîné des comportements à risque, en particulier sur la route, selon les forces de l’ordre déployées dans le département de l'Eure.

Au total, 32 verbalisations seront adressées dans les prochains jours aux auteurs d’infractions, principalement liées au Code de la route. Le préfet de l’Eure, Charles Giusti, insiste : les manifestations de joie ne doivent pas dégénérer, ni mettre en danger les participants, les riverains ou les autres usagers.

Finale Sénégal - Maroc, ce dimanche

Le représentant de l’État annonce une vigilance accrue pour ce week-end, alors que de nouvelles rencontres sont programmées, en particulier la finale qui se disputera dimanche entre le Sénégal et le Maroc  Objectif affiché, prévient encore le préefet : prévenir les troubles à l’ordre public et sanctionner les comportements dangereux.




Mots clés : CAN, Eure, faits divers, football, infractions




Sécurité renforcée dans l'Eure en marge de la coupe d'Afrique des nations de football

Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie

11/01/2026 -

Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi

11/01/2026 -

Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue

10/01/2026 -

Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

14/01/2026 -

Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête

13/01/2026 -
