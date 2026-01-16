 >
Un enfant de 5 ans grièvement blessé à Darnétal : la police lance un appel à témoins


Un grave accident de la circulation s’est produit mercredi matin à Darnétal, près de Rouen (Seine-Maritime). Un jeune garçon de 5 ans a été percuté par un véhicule alors qu’il traversait sur un passage piéton. Les enquêteurs cherchent désormais des témoins.



Vendredi 16 Janvier 2026 - 17:59


Le eptit garçon de 5 ans a été percuté par un automobiliste qui a pris la fuite, près de l'école Geogres Clemenceau - Illustration Google Maps
Les faits se sont déroulés le mercredi 14 janvier 2026, vers 8h25, à hauteur du 40 rue Pierre-Lefebvre, à Darnétal, dans l’agglomération rouennaise. Selon les premiers éléments, un véhicule léger aurait percuté un enfant de 5 ans au moment où celui-ci, au côté de son grand-père, traversait la chaussée sur un passage pour piétons, à proximité de l'école Geoges-Clemeanceau.

Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. L'automobiliste à l'origine de l'accident aurait pris la fuite sans porter assistance à la petite victime.

La gravité des blessures de l’enfant a conduit à l’ouverture d’une enquête afin de faire toute la lumière sur les faits.

La police nationale recherche des témoins

Dans le cadre de cette enquête, la Police nationale lance un appel à témoins. Toute personne ayant assisté à la scène, ou disposant d’informations pouvant aider les enquêteurs, est invitée à se manifester.

📞 Hôtel de police de Rouen
02 32 81 25 70 (en semaine)
02 32 81 25 00





Mots clés : accident, Darnétal, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime




