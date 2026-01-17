Étretat : une voiture défonce la vitrine d’une boulangerie, un blessé léger et 14 salariés au chômage technique

Les premières vérifications des pompiers ne révèlent « aucun désordre structurel sur le bâtiment » malgré la violence du choc. Le véhicule, lui, est retiré de la boutique aux alentours de 7h.

Le conducteur, légèrement blessé, est transporté au centre hospitalier de Fécamp. L’impact contre la vitrine entraîne néanmoins un chômage technique pour 14 salariés, au moins pour le week-end.

L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et 6 engins, en coordination avec la gendarmerie, ENEDIS et le maire présent sur place.