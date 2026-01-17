Étretat : une voiture défonce la vitrine d’une boulangerie, un blessé léger et 14 salariés au chômage technique

L’accident, pour le moins spectaculaire, est survenu avenue George V dans le centre-ville d’Étretat - illustration Google Maps
Tôt ce samedi, vers 4h45, une voiture a percuté de plein fouet la vitrine d’une boulangerie située rue George-V, à Étretat. Le véhicule a terminé sa course à l’intérieur du magasin, au pied d’un immeuble d’habitation.
Au moment où les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, le véhicule commence à prendre feu. Le conducteur, un homme de 32 ans, a pu sortir seul avant l’arrivée des secours. Une lance à incendie est déployée pour éteindre le départ de feu tandis que les équipes procèdent aux reconnaissances dans le bâtiment.
14 salariés au chômage technique
Les premières vérifications des pompiers ne révèlent « aucun désordre structurel sur le bâtiment » malgré la violence du choc. Le véhicule, lui, est retiré de la boutique aux alentours de 7h.
Le conducteur, légèrement blessé, est transporté au centre hospitalier de Fécamp. L’impact contre la vitrine entraîne néanmoins un chômage technique pour 14 salariés, au moins pour le week-end.
L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et 6 engins, en coordination avec la gendarmerie, ENEDIS et le maire présent sur place.
